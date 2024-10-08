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09:30, 8 октября 2024Силовые структуры

В КБР сочли геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны

Прокуратура КБР подала иск о признании действий нацистов геноцидом народа СССР

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Прокурор Кабардино-Балкарской Республики (КБР) подал в суд иск о признании преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории республики в годы Великой Отечественной войны, геноцидом советского народа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Заявление подано по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Оккупация территории КБР продолжалась с 12 августа 1942 года по 11 января 1943 года. В этот период нацисты массово расстреливали мирных жителей и военнопленных, угоняли людей на каторгу, в результате чего погибло свыше 4000 человек.

Размер причиненного ущерба по нынешнему курсу оценен в 38 миллиардов рублей.

Иск прокуратуры будет рассматривать Верховный суд республики.

1 октября Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) признал геноцидом преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона.

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      Любовь Ширижик
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