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01:49, 8 октября 2024Мир

В Китае поздравили Путина сотнями дронов

В Китае Владимира Путина поздравили с днем рождения портретом из дронов

Кадр: Global News Broadcast / YouTube

В китайском городе Гуанчжоу президента России Владимира Путина поздравили с днем рождения при помощи нескольких сотен дронов. Кадры поздравления были опубликованы на видеохостинге YouTube.

С помощью дронов был изображен портрет российского президента. Рядом с ним беспилотники выстроились во фразу «Happy Birthday, Mr. President» («С днем рождения, мистер президент»).

До этого жители Нигера поздравили Владимира Путина с днем рождения, записав рэп. В тексте песни авторы отмечают, что российский лидер «для своего народа отдает себя полностью», «глядя в будущее освящает путь».

Ранее в Киеве в ночь на 7 октября появились поздравления с днем рождения в адрес Путина. На фасады как минимум трех зданий в центре столицы Украины сразу после полуночи проецировали надпись «С днем рождения, Владимир Владимирович!».

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      Артём Верейкин
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