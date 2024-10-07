Нигер поздравил Путина рэпом

Жители Нигера поздравили Владимира Путина с днем рождения, записав рэп

Жители Нигера поздравили Владимира Путина с днем рождения, записав рэп. Клип на рэп-композицию опубликован в Telegram-канале Русского Дома в Нигере.

«Жители Нигера записали рэп-поздравление для Владимира Путина. Присоединяемся к поздравлениям! С днем рождения, Владимир Владимирович!» — заявили в представительстве Россотрудничества в африканской стране.

В тексте песни авторы отмечают, что российский лидер «для своего народа отдает себя полностью», «глядя в будущее освящает путь». «Владимир Путин вперед! Африка с Вами, в светлое будущее!» — резюмируют авторы композиции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил российского лидера с днем рождения.