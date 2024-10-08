В Москве машина рухнула в реку с набережной и попала на видео

В Москве легковой автомобиль рухнул в реку. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, как автомобиль с включенными фарами пробивает ограждение набережной и оказывается в воде.
Водителю и пассажирам удалось спастись. После случившегося они скрылись с места происшествия, сейчас управлявшего автомобилем человека разыскивают.
За несколько дней до этого в Петербурге легковушка рухнула в Неву. В салоне никого не было, машину достали с четырехметровой глубины с помощью автокрана.