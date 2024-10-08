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11:41, 8 октября 2024Россия

В Москве машина рухнула в реку с набережной и попала на видео

В Москве автомобиль упал в реку, это сняли на видео

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве легковой автомобиль рухнул в реку. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как автомобиль с включенными фарами пробивает ограждение набережной и оказывается в воде.

Водителю и пассажирам удалось спастись. После случившегося они скрылись с места происшествия, сейчас управлявшего автомобилем человека разыскивают.

За несколько дней до этого в Петербурге легковушка рухнула в Неву. В салоне никого не было, машину достали с четырехметровой глубины с помощью автокрана.

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      Алан Босиков
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