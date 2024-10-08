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12:51, 8 октября 2024Россия

В небе над российским регионом уничтожили украинский дрон

В небе над Белгородской областью уничтожили украинский дрон

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В небе над Белгородской областью уничтожили украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российским регионом заметили около 12:00 мск, после чего сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинским дроном по автомобилю в Шебекино — пострадали два человека.

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      Елена Торубарова
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