В небе над российским регионом уничтожили украинский дрон

В небе над Белгородской областью уничтожили украинский дрон

В небе над Белгородской областью уничтожили украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российским регионом заметили около 12:00 мск, после чего сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинским дроном по автомобилю в Шебекино — пострадали два человека.

