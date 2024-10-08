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16:18, 8 октября 2024Бывший СССР

В одной из областей Украины решили запретить Telegram

Комиссия Полтавского облсовета постановила заблокировать Telegram в области

Фото: Thomas Trutschel / photothek / imago-images.de / Globallookpress.com

Комиссия Полтавского областного совета постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории области. Об этом сообщает украинское издание «Смысл».

Как сообщается, 3 октября депутатская комиссия по регламенту рассмотрела вопрос о запрете использования Telegram в регионе. Одного из депутатов возмутила регистрация через мессенджер в Государственном аграрном реестре Украины.

Отмечается, что недовольство политиков вызвало якобы расположение серверов компании в России. После решения комиссии вопрос будет вынесен на очередное заседание Полтавского облсовета.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призвала рассмотреть закон о блокировке Telegram. По ее мнению, Служба безопасности Украины (СБУ) проявляет полное бездействие и игнорирует «очевидные угрозы» со стороны мессенджера.

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      Юрий Леонов
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