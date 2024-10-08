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21:42, 8 октября 2024Мир

В Польше напомнили о способном нанести «смертельный удар» по Москве оружии

DR: украинцам обещали оружие, способное нанести «смертельный удар» по Москве

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Украинцам пообещали оружие, которое способно нанести «смертельный удар» по Москве, однако теперь именно вооруженные силы республики (ВСУ) переживают кризис на фронте. Об этом напомнил польский портал Do Rzeczy (DR).

«После нескольких месяцев боев пал Угледар, который украинцы считали неприступной крепостью. Наряду с сообщениями из других прифронтовых районов это свидетельствует о стремительном ухудшении положения Киева», — указано в статье.

Авторы обращают внимание, что позиция Киева в переговорах становится все слабее и ответственность за это лежит на президенте Владимире Зеленском и западных политиках, которые обманывали население.

«Они продавали иллюзии и давали обещания, которые не могли выполнить. Они говорили о чудо-оружии, которое нанесет смертельный удар по Москве, и морочили украинцам голову сказками о военной помощи, которая вот-вот придет», — говорится в материале.

В результате, подводит итог СМИ, планы стран Запада по «обескровливанию» России далеки от завершения, как никогда раньше.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что репутация немецких танков Leopard уничтожена в ходе специальной военной операции (СВО). «Их когда-то грозная репутация сгорела в буквальном смысле слова», — подчеркнул он.

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      Александра Синицына
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