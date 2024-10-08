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10:45, 8 октября 2024Россия

В России школьникам на уроке показали ядерные грибы и изуродованных людей без ног и голов

В России школьникам показали последствия ядерной атаки на Хиросиму и Нагасаки

Фото: Hiroshima Peace Memorial Museum / U.S. Army / AP

В России школьникам на уроке показали последствия ядерной атаки на Хиросиму и Нагасаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Как рассказал брат одного из учащихся, во время «Разговоров о важном» второклассникам показывали ядерные грибы и изуродованных людей в крови без ног и голов, с серными лицами и опухшими глазами. С его слов, после таких кадров «дети возвращались домой в слезах».

Мизулина, в свою очередь, заверила, что на официальном портале «Разговоров о важном» такой темы в этом месяце нет, и в большинстве школ уроки были посвящены другой теме.

«О ядерной бомбардировке Японии рассказывали в школах Башкирии, Краснодарского края, Санкт-Петербурга», — уточнила глава Лиги безопасного интернета.

Ранее в Ставрополе выпускникам показали порно вместо выступления министра. Кадры эротического характера демонстрировались в течение пяти секунд без звукового сопровождения, затем картинку сменили на флаг и герб России. Произошедшее объяснили хакерской атакой.

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      Елена Торубарова
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