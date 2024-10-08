В России жильцы оказались заблокированы в доме из-за обрушившейся стены

В Липецке жителей дома не выпускают на улицу из-за обрушившейся стены

В Липецке жителей дома на улице Стаханова не выпускают на улицу из-за обрушения, которое произошло в ночь на вторник, 8 октября. О происшествии сообщил мэр города Роман Ченцов в Telegram-канале.

«Сегодня ночью у дома № 27 по улице Стаханова отошла стена и отклонилась входная группа 3-го подъезда. К счастью, никто не пострадал. Опасности дальнейшего обрушения нет», — отчитался глава города.

По его словам, подачу газа в дом отключили. Объясняя ограничения на вход и выход из подъезда, Ченцов заявил, что это сделано в целях безопасности. Специалисты, как заявил мэр, планируют демонтировать входную группу.

В сентябре в городе Стерлитамаке в Республике Башкортостан произошло частичное обрушение аварийного жилого дома. Всего в здании было восемь квартир, в них проживали 16 человек.