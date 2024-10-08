В США заявили о способности Маска повлиять на исход президентских выборов

Bloomberg: Маск выступит с агитацией за Трампа и повлияет на исход выборов в США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск планирует выступить с предвыборной агитацией за кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в Пенсильвании — колеблющемся штате, который, вероятно, повлияет на исход выборов в США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации агентства, Маск посетит штат в связи с основанным им ранее при поддержке ряда видных бизнесменов суперкомитетом по политической активности America PAC. Предприниматель создал его для поддержки президентской кампании Трампа в 2024 году.

Ранее Маск поставил в принадлежащей ему соцсети X аватарку в поддержку кандидата в президенты от республиканцев. На ней американский миллиардер изображен на фоне флага США в кепке с лозунгом Make America Great Again (Сделаем Америку снова великой), который в своей президентской кампании использует Трамп.