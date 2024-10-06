Маск поставил в X новую аватарку в поддержку Трампа

Маск поставил в соцсети X новую аватарку в поддержку Трампа

Предприниматель Илон Маск поставил в принадлежащей ему соцсети X новую аватарку в поддержку республиканца Дональда Трампа.

На ней он изображен на фоне американского флага с кепкой с лозунгом Make America Great Again (Сделаем Америку снова великой), который в своей президентской кампании использует политик.

Накануне Маск вышел поддержать политика на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. «Президент Трамп должен победить», — заявил миллиардер. Он объяснил необходимость в этом тем, что демократы хотят ограничить свободу слова.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Маск тайно переводил Республиканской партии десятки миллионов долларов пожертвований еще до того, как публично заявил об открытии своего фонда поддержки.