В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры после почти 400 ударов

Глава Запорожской ОВА сообщил о повреждении инфраструктуры после 392 ударов

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области за сутки прогремело почти 400 ударов. В результате некоторых из них была повреждена инфраструктура региона, сообщает в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«[ВС России] нанесли 392 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области», — говорится в публикации.

Он добавил, что в результате серии атак в регионе получили повреждения объекты инфраструктуры. Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее ВС России нанесли удар по порту в Одессе. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, атака была совершена в момент разгрузки военных грузов.