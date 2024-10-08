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08:38, 8 октября 2024Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры после почти 400 ударов

Глава Запорожской ОВА сообщил о повреждении инфраструктуры после 392 ударов

Фото: Anna Voitenko / Reuters

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области за сутки прогремело почти 400 ударов. В результате некоторых из них была повреждена инфраструктура региона, сообщает в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«[ВС России] нанесли 392 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области», — говорится в публикации.

Он добавил, что в результате серии атак в регионе получили повреждения объекты инфраструктуры. Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее ВС России нанесли удар по порту в Одессе. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, атака была совершена в момент разгрузки военных грузов.

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      Глеб Палехов
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