Ведущие прервали интервью из-за неприличной выходки гостьи

Ведущие известного шоу «Доброе утро, Британия!» Сюзанна Рид и Эл Боллз прервали интервью с гостьей из-за ее неприличной выходки. Об этом сообщает The Mirror.

Ведущие брали онлайн-интервью у актрисы и телеведущей Аманды Холден, которая решила совершить благотворительный велопробег на дистанции в 250 миль (около 402 километров). Она рассказала, что во время езды на велосипеде использует специальный крем для ягодиц, так как они сильно напрягаются. Затем она ударила себя по ягодице и этим смутила и рассмешила телеведущих.

«Думаю, нам пора двигаться дальше», — заявил Боллз. Ведущие пожелали Холден удачи и прекратили интервью.

Ранее ведущая британского канала ITV Кэт Дили случайно выругалась в прямом эфире. У телеведущей не получилось украсить торт в студии, и она эмоционально отреагировала на свою неудачу.