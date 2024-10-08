Виктория Боня показала откровенное фото без бюстгальтера

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала откровенное фото. Пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 11,3 миллиона подписчиков.

44-летняя знаменитость снялась во время сбора вещей для поездки на Мальдивы. Она примерила белую шелковую блузку с широким вырезом до бедер и отказалась от бюстгальтера. При этом наряд обнажил часть груди и торса инфлюэнсерши.

«Выбрала самый дорогой отель на Мальдивах как часть благодарности за работу в горах», — рассказала вернувшаяся из похода на восьмитысячник Манаслу блогерша.

В сентябре Виктория Боня показала крупным планом обгоревшее во время подъема на гору лицо с герпесом на губах.