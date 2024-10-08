Впервые опубликована «фотография» Джека-потрошителя

Media Wales: писатель Эдвардс заявил, что воссоздал внешность Джека-потрошителя

Исследователь дела Джека-потрошителя заявил, что восстановил его внешность и опубликовал изображение, стилизованное под старинную фотографию. Об этом пишет Media Wales.

Писатель Рассел Эдвардс утверждает, что «использовал передовые технологии исследования ДНК», чтобы воссоздать внешность легендарного британского маньяка, которым он считает Аарона Комински — эмигранта из Российской империи. Эдвардс утверждает, что в 2007-м году купил на аукционе шаль, которая принадлежала Кэтрин Эддоус — одной из жертв Джека-потрошителя.

Затем, по словам исследователя, доктор Яри Лоухелайнен сравнил образцы биологических материалов с шали с ДНК потомков Эддоус, и они якобы совпали, что подтвердило подлинность предмета. Как утверждает Эдвардс, на этой же вещи нашлась ДНК самого маньяка, которая совпала с ДНК одного из потомков сестры Комински. Исследователь считает, что это окончательное доказательство вины мужчины.

Теперь Эдвардс заявил, что при помощи фотографий родственников Комински XIX века, которые были загружены в «сложную компьютерную программу», он смог получить его возможный портрет. На опубликованном изображении показан молодой мужчина.

При этом другие эксперты с самого начала сомневались в верности исследований Эдвардса и Лоухелайнена, так как неповрежденная ДНК вряд ли бы сохранилась на шали через 120 лет. Более того, когда сотрудники научного журнала Journal of Forensic Sciences попросили Лоухелайнена предоставить изначальные биологические материалы, по которым проводилось сравнение, он заявил, что они более недоступны из-за некоего «сбоя в работе техники и других осложнений».

Эдвардс, в свою очередь, отстаивает версию, что Комински не только был Джеком-потрошителем, но и избежал наказания, потому что являлся участником некоего иудео-масонского заговора.

Джеком-потрошителем прозвали неизвестного маньяка, который орудовал в лондонском районе Уайтчепел во второй половине 1888 года. Считается, что его жертвами стали по меньшей мере пять проституток. За прошедшие годы более 100 человек подозревались в этих преступлениях. Аарон Комински, который перебрался в Британию из Российской империи, также был одним из подозреваемых, однако ни разу не арестовывался. Он окончил свои дни в психиатрической лечебнице в 1919 году.

В июле 2023 года сообщалось, что праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон смогла установить личность Джека-потрошителя. По ее мнению, преступником был Хайам Хайамс.