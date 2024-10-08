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11:48, 8 октября 2024Силовые структуры

Второе дело возбудили после массового ДТП с тремя жертвами на трассе «Крым»

СК возбудил второе дело после массового ДТП с тремя жертвами на трассе Крым

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Следователи возбудили второе уголовное дело после массового ДТП на трассе М-2 «Крым» в Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется следственным отделом Серпухова по факту оказания услуг по перевозке грузов, не отвечающих требованиям безопасности. По данным СК, 7 октября водитель самосвала на 103-м километре трассе М-2 столкнулся с тремя грузовыми авто и семью легковыми автомобилями. Жертвами ДТП стали три человека, еще трое пострадали.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросили водителя и свидетелей. Также они планируют взять показания у директора фирмы перевозчика.

МВД расследует уголовное дело, возбужденное по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Водителя самосвала задержали.

Причиной ДТП мог стать отказ тормозов у большегруза.

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      Любовь Ширижик
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