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18:11, 7 октября 2024Силовые структуры

Дело возбудили после массового ДТП с тремя жертвами в Подмосковье

В Подмосковье полиция возбудила дело в отношении водителя после массового ДТП

Фото: Telegram-канал МЧС России

В Московской области полиция возбудила уголовное дело в отношении 45-летнего водителя, который устроил массовое ДТП на трассе М-2 «Крым». Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном ГУ МВД России.

Дело расследуется по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ. Мужчина ехал за рулем грузового автомобиля и на 103-м километре трассы столкнулся с тремя грузовыми авто и семью легковыми автомобилями. ДТП попало на видео.

Жертвами аварии, предварительно, стали три человека, еще трое пострадали. Также, по предварительным данным, причиной ДТП мог стать отказ тормозов у большегруза.

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      Илона Палей
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