Bloomberg: Зеленский может смягчить позицию по условиям завершения конфликта

Западные страны полагают, что президент Украины Владимир Зеленский может смягчить позицию по условиям завершения конфликта. Об этом написал Bloomberg, опираясь на данные из близких к НАТО источников.

По их данным, теперь украинский лидер расположен к рассмотрению более гибких решений, хотя в публичном поле продолжает отстаивать неизменность своего «плана победы». На его отношение могло повлиять приближение зимы и ослабление помощи со стороны стран-союзниц, эти факторы вынуждают Киев искать новые варианты.

В статье указано, что давление Запада на Киев только растет, от него требуют конкретики по поводу завершения украинского кризиса. Союзники все активнее рассматривают возможность переговоров на фоне ограниченности бюджетов, выделяемых на финансирование Украины, и предстоящих президентских выборов в США в ноябре.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на неспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) победить на поле боя. Он призвал к прекращению огня и началу мирных переговоров, в которых Венгрия готова выступить посредником.