Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:59, 8 октября 2024Интернет и СМИ

Зеленского заподозрили в смягчении позиции по поводу завершения конфликта на Украине

Bloomberg: Зеленский может смягчить позицию по условиям завершения конфликта

Фото: NTB / Reuters

Западные страны полагают, что президент Украины Владимир Зеленский может смягчить позицию по условиям завершения конфликта. Об этом написал Bloomberg, опираясь на данные из близких к НАТО источников.

По их данным, теперь украинский лидер расположен к рассмотрению более гибких решений, хотя в публичном поле продолжает отстаивать неизменность своего «плана победы». На его отношение могло повлиять приближение зимы и ослабление помощи со стороны стран-союзниц, эти факторы вынуждают Киев искать новые варианты.

В статье указано, что давление Запада на Киев только растет, от него требуют конкретики по поводу завершения украинского кризиса. Союзники все активнее рассматривают возможность переговоров на фоне ограниченности бюджетов, выделяемых на финансирование Украины, и предстоящих президентских выборов в США в ноябре.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на неспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) победить на поле боя. Он призвал к прекращению огня и началу мирных переговоров, в которых Венгрия готова выступить посредником.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Гладков сообщил о закрытии двух сел в Белгородской области. Всех жителей Петровки и Соловьевки эвакуируют

      Украинский генерал заявил о нехватке чуда для спасения ВСУ на фронте

      Рианна спустила с бедер юбку ради рекламы

      Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки на свои ресурсы

      Силы ПВО вычислили и сбили беспилотник в российском регионе

      Основательница поп-ММА промоушена оценила призыв сына Кадырова к чеченским бойцам

      Илон Маск предрек себе тюремное заключение случае победы Харрис

      Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?

      На Украине испугались потери поддержки США в случае победы Трампа

      13-летняя подросток из Тольятти созналась в убийстве двух младших сестер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше