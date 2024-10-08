Жильцов дома в Москве вынудили стоять в многометровой очереди к лифту

Жильцов 50-этажного ЖК в Москве вынудили стоять в многометровой очереди к лифту

Жильцы одного из многоквартирных домов в Москве оказались вынуждены стоять в многометровых очередях к лифтам из-за поломки. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

Речь идет о 50-этажном жилом комплексе (ЖК) «Загорье» в Восточном Бирюлево. Сейчас из восьми лифтов в здании работают только три. При этом срок, когда сломанные лифты починят, неизвестен — управляющая компания заявила, что средств на починку нет.

На видео, опубликованном очевидцем, можно увидеть длинную очередь из жильцов, которые не могут попасть домой. По словам автора ролика, людям приходится ждать по 40 минут.

Ранее в Челябинске в многоквартирном доме упал лифт. В кабине находился ребенок.