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13:01, 8 октября 2024Россия

Житель Урала спас мать и оказался в плену в Курской области

Омбудсмен Мерзлякова: уралец спас мать и оказался в плену в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Житель Свердловской области спас мать и оказался в плену в Курской области. Об этом сообщила уральскому агентству Ura.ru региональный омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен отметила, что мужчина отправился под Курск для вызволения родственницы. «Ее он успел перевезти в безопасное место в Курск и поехал обратно за другими людьми: тетей, соседкой. Он человек очень порядочный, сердобольный. Поехал и оказался в окружении», — разъяснила она.

Мерзлякова подчеркнула, что ее заместители начали разбираться в ситуации. По неподтвержденным данным, мать пленного уже увезли родственники в Свердловскую область.

Ранее сообщалось, что в Курской области сняли на видео погоню дрона Вооруженных сил Украины за российскими морпехами, находившимися в «Ниве».

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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