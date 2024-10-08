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19:38, 8 октября 2024Мир

Значение дружбы Си Цзиньпина и Путина оценили

Посол РФ Моргулов: дружба Путина и Си Цзиньпина развивает диалог Москвы и Пекина

Фото: Sergei Guneev / Sputnik / Globallookpress.com

Дружба российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина помогает развивать межгосударственный диалог между Москвой и Пекином. Такую оценку привел посол России в Китае Игорь Моргулов, его цитирует ТАСС.

«Важную роль в выходе двустороннего диалога на беспрецедентно высокий уровень играют прекрасные рабочие и личные дружеские отношения между двумя лидерами», — подчеркнул глава российской дипмиссии на приеме по случаю 75-й годовщины установления дипотношений РФ и КНР.

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Дипломат отметил, что сегодня оба государства особенно успешно «на принципах равенства и взаимного доверия» укрепляют межпарламентские и межрегиональные связи, а также углубляют сотрудничество в военной сфере.

«Интенсивно взаимодействуют вооруженные силы двух стран, регулярно проводя совместные учения», — добавил он.

Ранее в китайском городе Гуанчжоу устроили шоу с несколькими сотнями дронов. Таким образом Путина поздравили с днем рождения.

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      Виктория Кондратьева
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