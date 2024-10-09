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09:39, 9 октября 2024Ценности

43-летняя Пэрис Хилтон снялась в откровенном нижнем белье

Кадр: @parishilton

Американская светская львица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась в откровенном виде и показала видео фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 43-летняя знаменитость предстала в кружевом бюстгальтере и полупрозрачных трусах черного цвета. При этом для своего образа она надела перчатки выше локтя и чулки с подтяжками. Кроме того, Хилтон примерила комплект нижнего белья, верх которого оформлен кисточками в зоне сосков.

Поклонники восхитились съемкой телезвезды и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Как будто мы все еще в 2000-х. Ты очень хорошо выглядишь», «Горячая королева», «Барби для взрослых», «Единственная и неповторимая королева Хилтон», «Легенда», — высказывались они.

В сентябре сообщалось, что Пэрис Хилтон в откровенном наряде пришла на день рождения своей подруги, певицы и актрисы Николь Ричи.

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      Карина Черных
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