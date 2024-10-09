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12:26, 9 октября 2024Россия

51-летняя россиянка боялась опоздать на вахту и запрыгнула на сцепку вагонов поезда

В Тобольске задержали запрыгнувшую на сцепку вагонов поезда 51-летнюю женщину

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Тобольске Тюменской области задержали 51-летнюю женщину, которая, боясь опоздать на вахту, запрыгнула на сцепку вагонов поезда. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, россиянка без денежных средств пыталась таким образом попасть в Новый Уренгой на работу.

Сотрудники полиции поймали безбилетницу и сняли ее с поезда. Женщине выписали штраф 2000 рублей. Она уже попадала в поле зрения правоохранителей — в 2023 году россиянка намеренно испортила свой паспорт.

До этого пассажирка застряла в кабине туалета в момент крушения поезда под Волгоградом.

Дочь россиянки пояснила, что та не пострадала — ее и других пассажиров с места происшествия временно эвакуировали в ближайший кинотеатр.

Столкновение пассажирского поезда с КамАЗом в Волгоградской области произошло в конце июля.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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