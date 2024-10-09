61-летняя популярная актриса показала голую грудь в мокрой футболке

Популярная американская телеведущая и актриса Лиза Ринна приняла участие в откровенной съемке для журнала King Kong. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на размещенном фото 61-летняя звезда телесериала «Сообщества» предстала в приспущенных с бедер синих штанах и белой мокрой футболке, показав на камеру голую грудь. При этом она позировала в светловолосом парике и со шлангом в руке, направив его ко рту.

Кроме того, на размещенных кадрах видно, что визажисты сделали знаменитости макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы ярко-розовую помаду.

В августе Лиза Ринна поделилась снимком с отдыха. Тогда актриса попозировала перед камерой в раздельном купальнике и махровых шортах.