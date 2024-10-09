Фрегат «Адмирал Головко» выполнил стрельбы в Баренцевом море

Фрегат «Адмирал Головко» Северного флота России выполнил зенитно-ракетные стрельбы комплексом «Полимент-Редут» в Баренцевом море. Об этом со ссылкой на флот сообщает ТАСС.

«В рамках учения корабельный боевой расчет выполнил учебно-боевые стрельбы по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты самолетного типа, а также крылатые ракеты, идущие курсом на корабль», — заявили в Северном флоте.

Запуск мишени проводился с Кольского полуострова комплексом «Бал».

В сентябре в Северном флоте сообщили, что «Адмирал Головко» уничтожил ударный дрон в Баренцевом море, используя зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут».