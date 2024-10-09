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01:59, 9 октября 2024Мир

Блинкен отменил поездку в Германию из-за Байдена

Энтони Блинкен передумал ехать в Германию и Анголу по примеру Байдена
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Carlos Barria / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отменил поездку в Германию и Анголу, поскольку президент Джо Байден перенес свой визит в эти страны. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает «Интерфакс».

Отмечается, что политик планировал прилететь в Германию и Анголу после участия в Восточноазиатском саммите в Лаосе.

Ранее стало известно, что Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу, одну из последних на его президентском посту, из-за надвигающегося урагана «Милтон».

Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник счел все это плохим знаком для республики.

ЖЗЛ
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      Юлия Мискевич
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