Энтони Блинкен передумал ехать в Германию и Анголу по примеру Байдена

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отменил поездку в Германию и Анголу, поскольку президент Джо Байден перенес свой визит в эти страны. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает «Интерфакс».

Отмечается, что политик планировал прилететь в Германию и Анголу после участия в Восточноазиатском саммите в Лаосе.

Ранее стало известно, что Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу, одну из последних на его президентском посту, из-за надвигающегося урагана «Милтон».

Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник счел все это плохим знаком для республики.