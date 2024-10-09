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07:48, 9 октября 2024Экономика

Бразилия импортировала нефтепродуктов из России на рекордную сумму

Бразилия закупила нефтепродуктов из России на рекордные $ 5,1 млрд

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Бразилия в январе-сентябре этого года увеличила закупки нефтепродуктов из России до рекордных 5,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что за первые три квартала страна нарастила импорт нефтепродуктов в 1,6 раза — до 5,1 миллиарда долларов с 3,25 миллиарда год к году. В физическом выражении ввоз увеличился также в 1,6 раза — до 7,3 миллиона тонн.

Больше всего Бразилия закупала в этом году дизельное топливо — его импорт увеличился в 1,7 раза, до 4,4 миллиарда долларов. Помимо этого, страна начала закупать неавиационные бензины — сразу на 247,7 миллиона долларов.

Между тем, власти страны вовсе перестали покупать у России нафту, которая необходима для нефтехимии, а вот ввоз других сортов этого сырья, наоборот, увеличила — в 1,5 раза, до 397,7 миллиона долларов.

Ранее глава МИД Бразилии Мауро Виэйра рассказал, что страна изучает возможность расчета за импортируемые из России нефть и газ в национальных валютах.

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      Юлия Мискевич
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