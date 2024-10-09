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08:59, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Депутат Госдумы обратится в Роскомнадзор с просьбой о разблокировке Discord

Депутат Даванков обратится в Роскомнадзор с просьбой о разблокировке Discord

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков обратится в Роскомнадзор с просьбой о разблокировке в России мессенджера Discord. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Готовлю обращение к руководству Роскомнадзора с призывом пересмотреть свое решение», — прокомментировал политик решение ведомства ограничить доступ к Discord.

Депутат отметил, что на территории России мессенджером пользуются от 25 до 40 миллионов человек. «Он полезен для студентов и преподавателей, репетиторов в онлайн-школах», — подчеркнул он. По его мнению, Discord по функционалу не сможет заменить ни один его отечественный аналог.

«Такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN. Видимо, предприимчивые продавцы техники будут устанавливать анонимайзеры на телефон еще перед продажей — как обязательное приложение. Уже сейчас на встречах со студентами 95 процентов из них признаются, что используют VPN», — заключил вице-спикер Госдумы.

Доступ к мессенджеру Discord в связи с нарушением требований российского законодательства ограничили на территории страны 8 октября. В Роскомнадзоре уточнили, что нарушенные сервисом нормы законов связаны с предотвращением того, чтобы платформу использовали в террористических и экстремистских целях или размещали на ней запрещенную информацию.

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      Олег Давыдов
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