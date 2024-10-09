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14:07, 9 октября 2024Экономика

Десятидневный рост китайских акций закончился обвалом

FT: акции китайских компаний упали больше чем на семь процентов

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В среду, 9 октября, акции китайских компаний упали более чем на семь процентов. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Таким образом, десятидневный период роста закончился. Инвесторы забеспокоились, что стимулирующих мер Пекина окажется недостаточно для оживления второй экономики мира. В итоге индекс CSI 300 акций, котирующихся на биржах Шанхая и Шэньчжэня, упал на 7,1 процента.

Некоторые экономисты считают, что китайским властям придется влить в экономику до 1,4 триллиона долларов, чтобы восстановить ее, а заодно оживить настроения потребителей и инвесторов. Например, эксперты Morgan Stanley называют такие шаги насущной необходимостью. Однако размер любых стимулов ограничен высоким государственным долгом Китая и снижением налоговых поступлений.

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В связи с этим издание подчеркивает, что доходность 30-летних государственных облигаций Китая уже упала на 2,5 пункта, до 2,345 процента. Что касается юаня, то он ослаб чуть меньше чем на 0,1 процента по отношению к доллару, до 7,07 юаня.

Кроме того, если производственный сектор страны продолжал расти за счет высоких объемов экспорта, то спрос домохозяйств остался слабым. Обеспокоенные потребители не спешили тратить сбережения в условиях кризиса в сегменте недвижимости.

Аналитики полагают, что Пекин не желает выпускать большие объемы новых облигаций для направления средств потребителям. Вместо этого он предпочитает стимулировать экономику за счет инвестиций. Однако если экономический спад угрожает социальной стабильности, то властям КНР, возможно, придется принять более радикальные меры.

До этого аналитики Всемирного банка усомнились в том, что Китай сможет разогнать экономику с помощью стимулирующих мер. Ей предсказывают замедление темпов роста. Если в 2024 году она прибавит 4,8 процента, то в 2025 году — 4,3 процента.

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      Кирилл Луцюк
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