Девушка-разведчица с мужским позывным рассказала о службе в зоне СВО

Жительница Татарстана ушла на СВО разведчицей и рассказала о своей службе

Жительница Татарстана Марта Макарова рассказала о полутора годах, проведенных ею в зоне специальной военной операции (СВО). Воспоминания девушки приводит газета «Республика Татарстан».

Россиянка отправились в зону боевых действий в 2022 году. Во время распределения она попросилась в разведывательный отряд. «Я выбрала разведку, потому что это мне ближе по характеру», — пояснила девушка, взявшая мужской позывной Алекс.

В зоне проведения спецоперации разведчица занималась выявлением передвижений украинских сил. Она успела побывать на купянском и запорожском направлениях, а также в Херсонской области. За время службы девушка была контужена и получила ранение.

По словам Макаровой, она отправилась на спецоперацию из патриотических соображений. Так, как воюют российские бойцы, нельзя воевать из-за денег, считает россиянка. Сейчас девушка вернулась в Казань, где помогает собирать все необходимое бойцам в зоне СВО.

Ранее стало известно о смерти на спецоперации 37-летней россиянки Елену Пимоненковой, которая ушла на СВО из колонии, где она отбывала наказание за совершенное преступление. Женщина подписала контракт с Минобороны несмотря на то, что до ее освобождения оставался всего год.