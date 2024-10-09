Два брата оштрафованы за видео с нарушением ПДД и стрельбой

В Кемерово оштрафовали двух братьев за стрельбу и нарушение ПДД на свадьбе

В Кемерово два брата снимали видео как едут в свадебном кортеже с нарушением правил дорожного движения (ПДД) и стрельбой из окна автомобиля, за что были оштрафованы. Ролик публикует «РЕН ТВ».

На кадрах видно, что двое мужчин ведут съемку из салона автомобиля. Они не пристегнуты ремнями безопасности и опасно маневрируют в черте города. В какой-то момент один из них достает оружие и производит выстрел через открытое окно машины. Эти кадры снятые увидели полицейские и произвели задержание.

В отделе полиции выяснилось, что управлял транспортным средством 28-летний местный житель без водительского удостоверения, его 26-летний брат стрелял через окно. В отношении задержанных составлены протоколы. На водителя выписали штраф в размере 21 тысяча рублей, на пассажира с оружием 50 тысяч рублей.

Также был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей 32-летнему владельцу BMW, который передал управление водителю без прав.

Ранее сообщалось, что конфликт со стрельбой у ресторана на юго-западе Москвы устроили гости свадьбы.