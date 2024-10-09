Российские пловцы Минаков и Годун получили нейтральный статус от World Aquatics

Двое российских пловцов получили нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, слова которого передает «Матч ТВ».

Нейтральный статус получили Андрей Минаков и Ника Годун. «Решение было принято, чтобы понять, какие реальные условия будут на месте, на самих соревнованиях», — заявил Сальников, добавив, что это сделает возможным участие спортсменов в чемпионате мира в Будапеште в декабре 2024-го.

Минаков — трехкратный чемпион мира. В январе 2024-го он отказался от получения нейтрального статуса ради участия в Олимпийских играх в Париже. Годун — многократная чемпионка России.

4 сентября 2023 года бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. К соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.