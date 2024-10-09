Двух россиян осудили за передачу данных о местонахождении Российской армии СБУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор в отношении двух местных жителей, виновных в совершении государственной измены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.
По данным ведомства, 19-летние Виктор Захарченко и Никита Полозов были привлечены сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) для конфиденциального сотрудничества. По заданию куратора они в период с июня по июль 2023 года собирали и передавали данные о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции.
Захарченко и Полозова признали виновными по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Их приговорили к 12,5 и 13,5 года колонии строгого режима.
Ранее в Хабаровске суд приговорил местного жителя по имени Цан-Хою к 15 годам лишения свободы за госизмену и диверсию.