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11:21, 9 октября 2024Силовые структуры

Двух россиян осудили за передачу данных о местонахождении Российской армии СБУ

Суд в ДНР дал до 13,5 года колонии двум жителям за передачу СБУ данных о ВС РФ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор в отношении двух местных жителей, виновных в совершении государственной измены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, 19-летние Виктор Захарченко и Никита Полозов были привлечены сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) для конфиденциального сотрудничества. По заданию куратора они в период с июня по июль 2023 года собирали и передавали данные о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции.

Захарченко и Полозова признали виновными по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Их приговорили к 12,5 и 13,5 года колонии строгого режима.

Ранее в Хабаровске суд приговорил местного жителя по имени Цан-Хою к 15 годам лишения свободы за госизмену и диверсию.

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      Олеся Мицкевич
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