Эрдоган назвал Израиль террористической организацией

Президент Турции Эрдоган: Израиль — сионистская террористическая организация

Атаки на сектор Газа и Ливан показали, что Израиль является «сионистской террористической организацией». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

«Израиль — сионистская террористическая организация, его серии атак на Газу и Ливан ясно это продемонстрировали (...) Этому режиму потворствуют западные страны, в частности, США, которые продолжают оказывать поддержку Тель-Авиву», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган также указал на то, что «напряженная ситуация» между Израилем и Ираном «усилила риск» регионального конфликта на Ближнем Востоке.

7 октября Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен, как был остановлен Адольф Гитлер.