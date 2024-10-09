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13:15, 9 октября 2024Мир

Эрдоган назвал Израиль террористической организацией

Президент Турции Эрдоган: Израиль — сионистская террористическая организация

Фото: Murad Sezer / Reuters

Атаки на сектор Газа и Ливан показали, что Израиль является «сионистской террористической организацией». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

«Израиль — сионистская террористическая организация, его серии атак на Газу и Ливан ясно это продемонстрировали (...) Этому режиму потворствуют западные страны, в частности, США, которые продолжают оказывать поддержку Тель-Авиву», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган также указал на то, что «напряженная ситуация» между Израилем и Ираном «усилила риск» регионального конфликта на Ближнем Востоке.

7 октября Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен, как был остановлен Адольф Гитлер.

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      Дарья Устьянцева
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