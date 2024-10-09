Ганчев рассказал о продвижении ВС России на купянском направлении

Глава ВГА Харьковской области Ганчев: ВС РФ наступают на купянском направлении

Российские войска активно наступают под Купянском по направлению к реке Оскол. О продвижении Вооруженных сил России рассказал в беседе с РИА Новости глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«Наши ребята продолжают давить противника на купянском направлении и двигаться вглубь их обороны. От некоторых наших уже освобожденных населенных пунктов до реки Оскол расстояние составляет до трех километров», — заявил глава ВГА региона.

Он добавил, что в Волчанске продолжаются позиционные бои.

Ранее на обострение обстановки на купянском направлении пожаловались в Вооруженных силах Украины. По словам украинского бойца с позывным Алекс, российские войска также имеют успех в районе Первомайского.