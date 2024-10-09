В ВСУ пожаловались на обострение обстановки на купянском направлении

Боец ВСУ с позывным Алекс: на купянском направлении обострение обстановки

Российские войска усилили давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Купянском. На обострение ситуации на фронте пожаловался в Telegram украинский боец с позывным Алекс.

«На купянском направлении обострение обстановки, которое также требует внимания и решения. Противник имел ранее успехи в районе Первомайского», — говорится в сообщении.

Военный добавил, что российские диверсионно-разведывательные группы также начинают проникать в село Вишневое.

Ранее на Украине пожаловались на колоссальный дефицит беспилотников. По словам главы одной из украинских компаний по производству дронов Urkspecsystems Дмитрия Хасапова, у Киева не хватает средств, чтобы закупать беспилотники.