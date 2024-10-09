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14:34, 9 октября 2024Мир

Германия заявила о доставке очередной системы ПВО на Украину

RND: Германия доставила на Украину очередную батарею ПВО IRIS-T SLM

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия продолжает всецело поддерживать Украину, за последнюю неделю Берлин доставил Киеву очередную партию средств противовоздушной обороны (ПВО), в нее вошли две батареи зенитных комплексов IRIS-T, версии SLM и SLS. Об этом в интервью RND заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фрейдинг.

«Мы работаем на высоком уровне и будем поддерживать этот высокий уровень. Только за последнюю неделю мы поставили два зенитных комплекса Iris-T SLM и SLS. А в этом году мы поставим еще две зенитные системы, несколько боевых машин пехоты и основных боевых танков. Это действительно существенно», — заявил немецкий высокопоставленный военный.

Также он неоднозначно добавил, что Украина также получит «пяти- или шестизначное» количество артиллерийских боеприпасов.

Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону восстановить и передать Украине дополнительную батарею систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты для нее. «Для дальнейшего укрепления ПВО Украины я поручил министерству обороны отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею Patriot и предоставить Украине дополнительные ракеты для нее», — заявил политик в сентябре этого года.

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      Виктория Кондратьева
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