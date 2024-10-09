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00:15, 9 октября 2024Наука и техника

Израильский КАЗ Trophy защитит танки от дронов

Defence News: модернизированный КАЗ Trophy сможет бороться с дронами-камикадзе

Фото: NatanFlayer / Wikipedia

Израильская компания Rafael модернизировала комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy. Усовершенствованная система сможет бороться с атакующими верхнюю полусферу машин дронами-камикадзе, пишет Defense News.

Модернизированный КАЗ представили на брифинге в преддверии выставки Ассоциации армии США. Руководитель отдела маркетинга Rafael Эхуд Нир продемонстрировал видеозапись испытаний Trophy. Система на ролике перехватила беспилотник, который летел в башню танка.

В израильской компании Elbit отметили, что после обновления программного обеспечения такую возможность могут получить все существующие КАЗ Trophy.

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Базовая версия Trophy предназначена для защиты бронетехники от противотанковых ракет. В состав КАЗ входит радар, бортовой компьютер и пусковые установки с защитными боеприпасами. После обнаружения цели и ее идентификации комплекс выпускает защитные боеприпасы, которые уничтожают угрозу облаком поражающих элементов. Trophy устанавливают на израильские танки Merkava, бронетранспортеры Namer и американские Abrams.

В феврале генеральный конструктор «Конструкторского бюро машиностроения» Валерий Кашин сообщил, что российский КАЗ «Арена-М» представили на квалификационные испытания. Параллельно специалисты работают над модернизацией комплекса для защиты от дронов-камикадзе.

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      Даниил Иринин
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