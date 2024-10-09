Названа предложенная Канье Уэсту сумма за концерт в Москве

Mash: Канье Уэсту предложили 8 миллионов долларов за концерт в Москве

Американскому рэперу Канье Уэсту предложили 8 миллионов долларов (около 768,8 миллиона рублей) за выступление в Москве. Такую сумму называет Telegram-канал Mash.

По данным канала, разные организаторы выходили на связь с артистом четыре раза, предлагая ему от 3 до 5 миллионов долларов за концерт. По данным источника, после того, как Уэсту предложили самый большой гонорар, он согласился, но позже передумал.

Отмечается, что переговоры с музыкантом ведутся до сих пор.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори расстались и готовятся к разводу.