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10:45, 9 октября 2024Культура

Названа предложенная Канье Уэсту сумма за концерт в Москве

Mash: Канье Уэсту предложили 8 миллионов долларов за концерт в Москве

Фото: Ashley Landis / AP

Американскому рэперу Канье Уэсту предложили 8 миллионов долларов (около 768,8 миллиона рублей) за выступление в Москве. Такую сумму называет Telegram-канал Mash.

По данным канала, разные организаторы выходили на связь с артистом четыре раза, предлагая ему от 3 до 5 миллионов долларов за концерт. По данным источника, после того, как Уэсту предложили самый большой гонорар, он согласился, но позже передумал.

Отмечается, что переговоры с музыкантом ведутся до сих пор.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори расстались и готовятся к разводу.

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      Варвара Кошечкина
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