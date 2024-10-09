Китаянки пожаловались на расспросы чиновников о планах завести детей

NYT: китаянки сообщают, что чиновники приходят к ним в дома с вопросами о детях

На фоне снижения рождаемости чиновники в Китае начали приходить в дома женщин с вопросами о планах завести детей. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на рассказы китаянок.

«Когда они пришли ко мне домой, это было действительно смешно», — сообщила собеседница издания Юми Ян.

Женщина рассказала, что после регистрации брака чиновник выдал ей пренатальные витамины. Ян восприняла этот жест как помощь со стороны властей. Спустя некоторое время китаянке позвонил один из чиновников и спросил, принимала ли она выданные витамины, а во время беременности Ян вновь получила звонок. Китаянка заявила, что после рождения ребенка к ней в дом пришли несколько госслужащих и попросили сфотографироваться с ее ребенком для отчетов.

Журналисты NYT посетили районы Китая, где чиновники выразили намерение содействовать рождаемости. Из десяти собеседниц издания семь сообщили, что госслужащие спрашивали их, планируют ли они завести детей. По данным газеты, китайские чиновники не только навещают женщин с подобными вопросами, но и сотрудничают с образовательными учреждениями для разработки курсов о «позитивном взгляде на брак и деторождение».

В сентябре Всекитайское собрание народных представителей одобрило повышение пенсионного возраста, которое станет первым с 1950-х годов. В решении ведомства отмечается, что власти всех уровней должны реагировать на старение населения.

