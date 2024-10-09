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20:30, 9 октября 2024Мир

Кондолиза Райс заявила о стремлении России сделать ужасной жизнь для США

Экс-госсекретарь Райс: Россия, Китай и Иран хотят сделать ужасной жизнь для США

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Россия, Китай и Иран хотят сделать ужасной жизнь для США. О стремлении Москвы выдавить Вашингтон с позиции международного лидера заявила бывший американский госсекретарь Кондолиза Райс в интервью Fox News.

«Эти страны и их маленький союз пытаются сделать ужасной жизнь для США и выдавить нас из международного лидерства», — сказала она.

Экс-глава Госдепа США подчеркнула, что Китай все больше усиливается в военном и экономическом отношении.

Ранее бывший американский лидер и кандидат на этот пост от республиканцев Дональд Трамп рассказал, что США, Россия и Китай вели переговоры о полном отказе от ядерного оружия и были близки к заключению сделки в период его президентства. По словам политика, Вашингтон, Москва и Пекин планировали сначала провести процедуру собственной денуклеаризации, а затем распространить сделку и на другие страны.

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      Семен Александров
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