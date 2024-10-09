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19:43, 9 октября 2024Мир

Трамп заявил о попытке полного отказа от ядерного оружия при его президентстве

Трамп: США, РФ и КНР вели переговоры о полном отказе от ядерного оружия

Фото: Brian Snyder / Reuters

США, Россия и Китай вели переговоры о полном отказе от ядерного оружия и были близки к заключению сделки. Об этом плане в период своего президентства заявил в интервью YouTube-каналу Flagrant бывший американский лидер и кандидат на этот пост от республиканцев Дональд Трамп. Его цитирует РИА Новости.

«Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно», — рассказал он.

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По словам Трампа, Вашингтон, Москва и Пекин планировали сначала провести процедуру собственной денуклеаризации, а затем распространить сделку и на другие страны.

«Мы планировали избавиться от ядерного оружия. Оно слишком могущественно, его слишком много», — резюмировал бывший хозяин Белого дома.

Ранее Трамп призвал Израиль нанести удар по ядерным объектам Ирана, а «беспокоиться обо всем остальном после».

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      Глеб Бажуткин
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