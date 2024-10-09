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12:27, 9 октября 2024Бывший СССР

Литва поставила новые «зубы дракона» на границе с Россией

Литва разместила вторые оборонительные укрепления на границе с Россией
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Литва разместила вторые оборонительные укрепления под названием «зубы дракона» на границе с Россией. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Кащюнас на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Новые укрепления возвели на объездном мосту у города Панямуне, который находится на границе с Россией. Страны на этом участке границы разделяет река Неман.

«Зубы дракона в конечном итоге будут дополнены железными балками, которые будут утоплены и закреплены. Литовские военные сейчас проверяют их, оценивают, как они могут сдержать наступающую тяжелую технику», — написал глава оборонного ведомства республики.

Кащюнас добавил, что «зубы дракона» в будущем будут дополнены «железными ежами», которые будут закреплены в асфальте.

5 сентября Лауринас Кащюнас сообщил, что в Литве разместили первые оборонительные укрепления «зубы дракона» в городе Панямуне на границе с Россией. Укрепления поставили перед мостом королевы Луизы. По словам Кащюнаса, установленные заграждения могут помочь остановить якобы агрессию со стороны России.

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      Сергей Болиев
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