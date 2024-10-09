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03:30, 9 октября 2024Из жизни

Мать-одиночка рассказала о тайной работе в массажном секс-салоне

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщина, одна воспитывающая трех детей, начала работать в массажном секс-салоне, чтобы прокормить семью. О своей тайной жизни она анонимно рассказала The Sun.

По словам 44-летней женщины, она выходит на смены, когда дети в школе или проводят время с отцом. «В первый раз, когда нужно было заниматься сексом с мужчиной, я выпила и потом чувствовала себя грязной, — описала она свой первый рабочий день, — описала она первый рабочий день. — Но оказалось, что к этому на удивление легко привыкнуть. К концу недели мне стало легче».

Мать-одиночка рассказала, что оказывает секс-услуги в чистой комнате при свечах. Там же есть душ, который она заставляет принимать своих клиентов. Салон следит за санитарией, поэтому после каждого мужчины простыни на кроватях меняют. По будням в секс-салон чаще приходят пожилые и женатые, в выходные — мужчины, отдыхающие на мальчишниках, и компании веселящихся молодых парней.

«Признаюсь, легко полюбить своих постоянных клиентов, — рассказала собеседница The Sun. — Они даже дарят мне рождественские открытки. Мне их жалко». Она утверждает, что никогда не получает удовлетворения от секса с клиентами и лишь имитирует оргазмы.

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По словам женщины, ее поразило, что в секс-индустрии работают не только стройные и молодые девушки, но и люди постарше, страдающие от проблем с лишним весом. Самой пожилой работнице массажного салона — 50 лет, а младшей — еще нет 20. «Мы обычные женщины, большинство из нас мамы, и мы просто пытаемся свести концы с концами», — объяснила она.

Женщина отметила, что не стыдится своей профессии, но не хочет предавать ее огласке из-за детей. Она отметила, что пробовала работать в разных местах, но нигде не могла получать нужное количество денег. За неделю в секс-салоне ей удается зарабатывать полторы тысячи фунтов стерлингов (188 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что женщина решила помочь 26-летнему сыну лишиться девственности. Она предложила нанять для него проститутку в качестве подарка на день рождения.

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      Алиса Дмитриева
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