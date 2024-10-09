Российские власти задумались о способах ограничить экспорт дизтоплива

Вице-премьер Новак признал работу над ограничением экспорта дизельного топлива

Правительство не видит повода запрещать экспорт дизельного топлива компаниям, не занимающимся производством, однако поручение проработать схемы остановки серого экспорта, если потребуется, дано. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, вопрос действительно рассматривался, потому что подумать об этом предложила одна из нефтяных компаний. Однако власти считают, что действующая заградительная пошлина в размере 50 тысяч рублей для непроизводителей сама по себе снимает вопрос и не требует каких-либо дополнительных решений.

Тем не менее Новак признал, что существуют определенные проблемы «по выходу внутри ЕАЭС с территории России», что и создает потенциал для серых схем. Именно над этим правительство планирует поработать, чтобы не допустить ухудшения ситуации в будущем. Что касается полного запрета экспорта, то такой вопрос даже не поднимался.

Ранее о просьбе запретить экспорт дизельного топлива непроизводителям со ссылкой на собственные источники сообщил «Интерфакс». По его данным, нефтяные компании переживают из-за возможности лишиться субсидий в рамках демпферного механизма, если активный экспорт горючего приведет к росту биржевых цен выше установленной для получения выплат планки.