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17:20, 9 октября 2024Экономика

Российские власти задумались о способах ограничить экспорт дизтоплива

Вице-премьер Новак признал работу над ограничением экспорта дизельного топлива

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Правительство не видит повода запрещать экспорт дизельного топлива компаниям, не занимающимся производством, однако поручение проработать схемы остановки серого экспорта, если потребуется, дано. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, вопрос действительно рассматривался, потому что подумать об этом предложила одна из нефтяных компаний. Однако власти считают, что действующая заградительная пошлина в размере 50 тысяч рублей для непроизводителей сама по себе снимает вопрос и не требует каких-либо дополнительных решений.

Тем не менее Новак признал, что существуют определенные проблемы «по выходу внутри ЕАЭС с территории России», что и создает потенциал для серых схем. Именно над этим правительство планирует поработать, чтобы не допустить ухудшения ситуации в будущем. Что касается полного запрета экспорта, то такой вопрос даже не поднимался.

Ранее о просьбе запретить экспорт дизельного топлива непроизводителям со ссылкой на собственные источники сообщил «Интерфакс». По его данным, нефтяные компании переживают из-за возможности лишиться субсидий в рамках демпферного механизма, если активный экспорт горючего приведет к росту биржевых цен выше установленной для получения выплат планки.

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