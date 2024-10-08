В России задумались об ограничении экспорта дизельного топлива

«Интерфакс»: нефтяные компании попросили ограничить экспорт дизельного топлива

Российские нефтяные компании попросили правительство запретить экспорт дизельного топлива поставщикам, которые сами не участвуют в производстве продукта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Интерфакс».

Речь идет о том, что посредники выкупают горючее на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), а затем поставляют его за рубеж. Такая практика ограничивает предложение на внутреннем рынке и приводит к росту цен, а если те поднимутся достаточно высоко, то производители могут лишиться значительного объема субсидий, возвращаемых им в рамках демпферного механизма.

По данным агентства, совещание на эту тему прошло во вторник, 8 октября, под председательством вице-премьера Александра Новака. О принятом решении, если оно было, не сообщается.

Год назад российские власти, столкнувшись с беспрецедентным ростом цен на топливо, пошли на временный запрет экспорта. В отношении дизельного топлива ограничения сняли достаточно быстро, а на насыщение внутреннего рынка бензинами понадобилось больше времени.

Возврат запрета на экспорт бензина с марта связан с внеплановыми ремонтами на НПЗ, которые пришлось проводить в том числе из-за атак беспилотников. После перерыва во второй половине мая, июне и июле запрет на экспорт продлили до конца года. Оценить производство бензина и дизельного топлива в России в настоящее время нельзя. Росстат закрыл соответствующую статистику для предотвращения спекуляций.