Замглавы МИД РФ Вершинин: доклад ООН о пытках в украинском плену не объективен

Доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о пытках российских военнослужащих в украинском плену не дает объективную оценку. Так на вопрос корреспондента «Ленты.ру» ответил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Вы знаете, к каким преступлениям прибегают киевские нацисты в том числе в Курской области, в том числе против гражданских. Управление ООН не дает объективную оценку того, что происходит», — сказал дипломат.

Вершинин отметил, что объективности доклада препятствует большое количество «измышлений о якобы действий российских военных», которые поданы вместе с действительными сведениями.

Ранее УВКПЧ ООН в опубликованном докладе указало, что с 2023 года 104 из 205 опрошенных российских военнопленных на Украине сообщили о пытках.