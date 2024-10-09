Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:06, 9 октября 2024Мир

МИД прокомментировал доклад ООН о пытках россиян на Украине

Замглавы МИД РФ Вершинин: доклад ООН о пытках в украинском плену не объективен

Фото: 3rd assault brigade / Ukrainian Armed Forces Press Service / Reuters

Доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о пытках российских военнослужащих в украинском плену не дает объективную оценку. Так на вопрос корреспондента «Ленты.ру» ответил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Вы знаете, к каким преступлениям прибегают киевские нацисты в том числе в Курской области, в том числе против гражданских. Управление ООН не дает объективную оценку того, что происходит», — сказал дипломат.

Вершинин отметил, что объективности доклада препятствует большое количество «измышлений о якобы действий российских военных», которые поданы вместе с действительными сведениями.

Ранее УВКПЧ ООН в опубликованном докладе указало, что с 2023 года 104 из 205 опрошенных российских военнопленных на Украине сообщили о пытках.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российская школьница расправилась с двумя маленькими сестрами. Что известно о трагедии в Тольятти?

      МИД прокомментировал доклад ООН о пытках россиян на Украине

      В России начали серийное производства дрона «Легионер»

      Путин ужесточил контроль за заблокированными активами

      Бывший футболист сборной России умер в возрасте 48 лет

      Обменянного на летчика Ярошенко американца Рида заочно осудили в России

      В Госдуме заявили о противоречии брачного договора традиционным ценностям

      Горящую третьи сутки нефтебазу в Феодосии сняли на видео

      Стало известно о критической для ВСУ ситуации в Торецке

      На Солнце произошла мощная вспышка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше