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23:15, 9 октября 2024Экономика

Мордашов предложил вернуться к дискуссии о высокой ставке ЦБ

Мордашов заявил, что нынешняя ставка ЦБ «тормозит любое развитие»
Алексей Мордашов

Алексей Мордашов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Повышение ключевой ставки тормозит развитие бизнеса — это ведет к замедлению экономики и повышает инфляцию. Об этом заявил основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Цитаты из его выступления публикует РБК.

Мордашов признал предложил вернуться к дискуссии о высокой ставке Центробанка, потому что, по его мнению, «мы начинаем заходить слишком далеко». Бизнесмен отмечает появление «тревожных признаков», связанных с ограничением финансирования инвестиционных проектов.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что совет директоров Банка России уже 25 октября повысит ключевую ставку с нынешних 19 до 20 процентов годовых.

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      Юлия Мискевич
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