Москвичей предупредили о пике холодов на этой неделе

Синоптик Леус: самый холодный день недели в Москве наступит в среду, 9 октября

В Москве пик холодов на этой неделе придется на среду, 9 октября. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня погода будет формироваться под действием тыловой части циклона, движущегося на юго-восток. По прогнозам синоптика, будет пасмурно и дождливо, но осадки не окажутся сильными и пройдут лишь местами до обеда. Арктические воздушные массы принесут в столичный регион похолодание, температура опустится даже ниже климатической нормы, сообщает метеоролог.

В среду столбики термометров будут держаться на уровне плюс 7-9 градусов, в Подмосковье — 5-10 градусов тепла. Ветер северо-восточный — 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, по информации Леуса, поднимется до отметки в 746 миллиметров ртутного столба, но норму не превысит. В четверг воздух прогреется до 11 градусов тепла, осадков не ожидается.

Погода на этой неделе переменчива, констатируют синоптики. Так, по их прогнозам, к пятнице, 11 октября, под влиянием антициклона температура повысится до плюс 15 градусов, и начнет проглядывать солнце. Однако уже в выходные, 12-13 октября, небо вновь затянет дождевыми тучами. Ночью температура на этой неделе также будет скакать от нулевой отметки до плюс 8 градусов.