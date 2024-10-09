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10:35, 9 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о пике холодов на этой неделе

Синоптик Леус: самый холодный день недели в Москве наступит в среду, 9 октября

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве пик холодов на этой неделе придется на среду, 9 октября. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня погода будет формироваться под действием тыловой части циклона, движущегося на юго-восток. По прогнозам синоптика, будет пасмурно и дождливо, но осадки не окажутся сильными и пройдут лишь местами до обеда. Арктические воздушные массы принесут в столичный регион похолодание, температура опустится даже ниже климатической нормы, сообщает метеоролог.

В среду столбики термометров будут держаться на уровне плюс 7-9 градусов, в Подмосковье — 5-10 градусов тепла. Ветер северо-восточный — 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, по информации Леуса, поднимется до отметки в 746 миллиметров ртутного столба, но норму не превысит. В четверг воздух прогреется до 11 градусов тепла, осадков не ожидается.

Погода на этой неделе переменчива, констатируют синоптики. Так, по их прогнозам, к пятнице, 11 октября, под влиянием антициклона температура повысится до плюс 15 градусов, и начнет проглядывать солнце. Однако уже в выходные, 12-13 октября, небо вновь затянет дождевыми тучами. Ночью температура на этой неделе также будет скакать от нулевой отметки до плюс 8 градусов.

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      Виктория Клабукова
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