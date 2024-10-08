Москвичам пообещали переменчивую погоду на этой неделе

Синоптик Ильин: в среду в Москве будет 7, а в пятницу потеплеет до 15 градусов

На этой неделе погода в столице будет переменчивой. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Вплоть до среды мегаполис будет находиться под действием южного циклона «Кассандра»: небо будет пасмурным, температура составит около 12-14 градусов тепла. Затем циклон устремится на восток, а с севера на Москву начнет надвигаться антициклон, который принесет похолодание. Столбики термометров опустятся до 6-8 градусов тепла, по области воздух остынет до плюс 3 градусов. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду.

Пришедший антициклон со среды улучшит погоду и прекратит осадки. Станет солнечнее, а температура пойдет вверх — до плюс 7-12 градусов, а к пятнице воздух прогреется до 15 градусов тепла. Однако уже в выходные, 12-13 октября, небо вновь затянет дождевыми тучами. Дожди будут небольшими, успокаивает метеоролог. Ночью температура на этой неделе также будет скакать от нулевой отметки до плюс 8 градусов, атмосферное давление будет волнообразным — от 743 миллиметров ртутного столба в понедельник до 740 во вторник и 750 в пятницу.

Ранее столичным жителям рассказали, когда ждать первых заморозков. Холода придут в конце недели, но надолго не задержаться, прогнозируют специалисты.